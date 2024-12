Tensions sur l'électricité en Ukraine : la vie malgré la peur du black-out

information fournie par France 24 • 18/12/2024 à 11:15

Pour la première fois depuis des semaines, l’Ukraine ne devrait pas connaître de coupures de courant ce mercredi. Un bref répit malgré les frappes incessantes de la Russie contre les infrastructures énergétiques du pays. Ces frappes visent à ruiner l’économie et à miner le moral des Ukrainiens. Mais le réseau parvient tant bien que mal à se maintenir à flot, du moins partiellement. L’annulation des coupures prévues pour mercredi est le résultat de températures plus clémentes et du travail des ingénieurs qui œuvrent sans relâche, et par tous les dangers, pour que le pays puisse continuer à fonctionner. Le reportage de Gulliver Cragg.