Tensions fortes en Israël après que 6 otages ont été retrouvés morts dans un tunnel à Gaza

information fournie par France 24 • 01/09/2024 à 14:14

L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir récupéré les corps de six otages dans un tunnel du sud de la bande de Gaza, où ils ont apparemment été tués peu de temps avant que les militaires ne les trouvent. Un cadre du Hamas palestinien a affirmé que "certains" des six otages dont les dépouilles ont été retrouvées, "faisaient partie de la liste des otages à libérer que le Hamas avait approuvée". Le chef de l'opposition et des familles d'otages ont appelé à la grève générale en Israël pour forcer le gouvernement à parvenir à un accord de libération de la centaine de captifs toujours retenus à Gaza.