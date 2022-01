Tempête de neige historique à New York : Le Nord-Est des États-Unis paralysé

information fournie par France 24 • 29/01/2022 à 20:15

D'importantes chutes de neige et un vent glacial s'abattent, samedi, sur le nord-est des États-Unis. Les États de New York et du New Jersey sont passés en état d'urgence pour faire face à cette vague de froid extrême. New York s'est réveillée avec un grand manteau blanc, samedi 29 janvier, alors qu'une tempête de neige "historique" touche le nord-est des États-Unis. Un vent puissant et glacial paralyse les transports et a pu provoquer la mort d'une automobiliste au nord de la ville. Dans le quartier branché de Cobble Hill, à Brooklyn, les trottoirs sont quasiment déserts, recouverts d'au moins 30 cm de neige. Une partie des commerces sont fermés. "Happy Snow Day !" ("Joyeux jour de neige !"), lance quand même un habitant du quartier, tout sourire, en sortant d'un des petits immeubles en brique typiques du quartier, aux toits blanchis.