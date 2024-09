information fournie par France 24 • 17/09/2024 à 19:21

La tempête Boris a dévasté l'Europe centrale. Il est tombé en 4 jours de pluies l'équivalent de 2 à 4 fois celles de tout un mois de septembre. Le réchauffement climatique a rendu une telle tempête beaucoup moins probable puisqu'elle est le fruit d'une descente de froid polaire sur l'Europe. Mais il l'a aussi rendu cet événement bien plus grave en envoyant plus d'eau dans l'atmosphère et en augmentant, donc, l'intensité des pluies.