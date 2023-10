information fournie par France 24 • 20/10/2023 à 14:46

Les présidents français Emmanuel Macron et de transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby, ont fait le point mercredi à l'Elysée sur les crises régionales et le retrait des forces françaises du Niger, a indiqué l'Elysée. Ils ont échangé "sur l’ensemble des dossiers régionaux, dont le Soudan, la Libye et le Niger ainsi que sur le retour en France de nos moyens militaires", a précisé la présidence française. L'analyse de Mamadou Djimtebaye, correspondant de France 24 au Tchad.