Tariq Krim : "En dix ans, les réseaux sociaux sont passés du meilleur au pire"

France 24 • 19/01/2021 à 12:08

Entrepreneur, ancien vice-président du Conseil national numérique et actuellement PDG de Jolicloud, Tariq Krim est un pionnier du web français. À l'heure où Donald Trump vit ses derniers jours à la Maison Blanche, privé des Twitter, Facebook et autres Parler qui ont en grande partie structuré son action, il revient sur les conséquences que sa "déplatefomisation" peut avoir, tant sur la politique américaine que sur les réseaux sociaux. "Il est certain qu'ils vont rendre leur service un peu plus propre", prédit-il, tout en pointant les risques d'un essor du "dark net".