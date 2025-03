Tarifs douaniers de Trump : de combien baisseraient les Bourses en cas de récession ?

information fournie par Ecorama • 27/03/2025 à 14:05

Baisse de la consommation, ralentissement des embauches : l'économie américaine est en perte de vitesse. Dans ce contexte, de plus en plus de voix s'élèvent aux États-Unis pour dénoncer la guerre commerciale et les tarifs douaniers, alors que le pays pourrait connaître une récession. Se dirige-t-on vers un effondrement boursier ? L'analyse de John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Ecorama du 27 mars 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com