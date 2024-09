Talan et Micropole font le point sur l'OPA en cours

information fournie par Boursorama • 16/09/2024 à 15:25

Micropole et Talan sont deux spécialistes du conseil en innovation et en transformation digitale. Talan a déposé, fin juin, une offre d'OPA amicale sur Micropole. Sur le plateau de Ca Bouge sur les marchés, Christian Poyau et Mehdi Houas, respectivement directeur général de Micropole et président de Talan Holding expliquent les raisons de cette opération et détaillent l'offre en cours pour les actionnaires individuels.

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site opa.micropole.com

