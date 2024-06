Table ronde : grandir avec l'innovation, faire grandir l'innovation

information fournie par Boursorama • 25/06/2024 à 16:22

La 4e édition du salon digital Boursolive Les Rencontres organisé par Boursorama est consacrée à l'innovation et l'IA.

Comment le cycle de l'innovation se diffuse dans l'économie et dans les entreprises ? Comment il était un vecteur de croissance et de développement. Entre Bourse et capital-investissement, qu'elle est la meilleure façon de faire grandir les entreprises innovantes qui seront peut-être les stars et les géants de demain ? L'Europe est-elle armée dans cette course, elle qui semble terriblement en perte de vitesse... Est-elle déjà distancée ?

Etaient présents pour répondre à ces questions Benoist Grossmann, managing partner chez Eurazeo, Frédéric Bedin, président d'Hopscotch et Guillaume Morelli, directeur du services des cotations chez Euronext. Découvrez le replay de cette vidéo diffusée en direct à 15h30 lundi 24 juin.