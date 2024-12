Table ronde des Investor Awards 2024 : IA et finance, entre promesses et fantasmes

information fournie par Boursorama • 13/12/2024 à 09:00

Cette année, le thème choisi pour la table ronde ouvrant la cérémonie des Investor Awards était : IA et finance, entre promesses et fantasmes.

On a parfois le sentiment que l'IA est partout depuis que ChatGPT a débarqué dans nos vies sans vraiment prévenir et nous permet désormais de traduire des recettes de cuisine directement du japonais, de faire un poème en alexandrins sur la pression fiscale en France ou de boucler dans les délais la dissert de philo de nos enfants.

Mais le sujet n'est pas que trivial puisqu'on lit qu'on serait à l'aube d'un bouleversement tectonique équivalent à l'arrivée d'internet et que l'IA générative va révolutionner des secteurs entiers de l'économie et parmi ceux-ci : celui de la finance !

Plusieurs études promettent des banques ou des compagnies d'assurance plus efficaces, plus agiles mais aussi plus proches de leurs clients. Enfilage de buzz words, effet de mode, gouffre à investissement ou promesse tangible d'une révolution en marche ? Autant de questions auxquels nos invités ont répondu en apportant leur expertise et leurs regards croisés sur le sujet.

Avec la participation de :

• Noémie Ellezam - Group Head of AI, Societe Générale

• Cyril Regnier - Principal, Sponsor du Domaine d'Excellence Data, Square Management

• Matthieu Keip - Head of Innovation, Amundi Asset Management

• Jamal Atif - Directeur scientifique de l'Institut Prairie, vice-président de l'Université Paris Dauphine

• Frédéric Tardy – General Manager Microsoft France

