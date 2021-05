France 24 • 01/05/2021 à 18:01

En Syrie, la révolte de 2011 s'est transformée en l'un des conflits les plus terribles de notre époque. Dix ans après, nos reporters ont pu se rendre à Idleb, la dernière zone qui échappe encore à l'autorité du régime syrien, où des milliers de familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches disparus. En croisant photos et témoignages, une association aide ces familles à identifier et tenter de retrouver leurs proches.