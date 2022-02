Superprofits, grandes inégalités ?

information fournie par France 24 • 10/02/2022 à 21:12

Les profits cumulés du CAC 40 devraient atteindre 137 milliards d'euros soit plus qu'en 2019, avant la crise sanitaire. Total vient d'annoncer un bénéfice record de 14 milliards d'euros. De tels profits ne concernent pas seulement la France.

Par ailleurs, l'inflation en France va s'accélérer et se maintiendra entre 3% et 3,5% sur un an à l'horizon de la fin juin selon l'INSEE.

Le pouvoir d'achat devient l'une des préoccupations majeures des français, en pleine campagne présidentielle.