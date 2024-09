"Spectacle d'une impotence" : la communauté internationale impuissante devant l'escalade au Liban

information fournie par France 24 • 26/09/2024 à 00:59

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu va repousser d'une journée son départ à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, a indiqué son bureau mercredi, à un moment où les échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais se sont fortement intensifiés. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence mercredi, à la demande de la France. Faisant écho à d'autres responsables à travers le monde, le chef de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, a dit craindre "une guerre à part entière" et que "le Liban devienne comme Gaza". Plus des précisions avec Marc Pierini, chercheur à Carnegie Europe, ancien ambassadeur de l’Union européenne en Turquie et invité de France 24.