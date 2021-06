France 24 • 30/06/2021 à 15:37

Dans ce nouveau numéro de "À l'affiche" 100% cinéma, Thomas Baurez et Axelle Simon rencontrent Chloé Mazlo, la jeune réalisatrice de "Sous le ciel d'Alice". Un premier long-métrage qui revient, à travers son regard coloré et décalé, sur la guerre civile au Liban dans les années 70. Focus aussi sur "My Zoé", le septième film de Julie Delpy en tant que réalisatrice, et "Teddy", un film de loup-garou campé dans les Pyrénées.