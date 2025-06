information fournie par France 24 • 11/06/2025 à 16:21

Dans les îlets Pigeon, face à la plage de Malendure, au cœur de l’un des plus beaux sites de plongée des Antilles, masque et tuba suffisent pour s’émerveiller devant les coraux et les poissons tropicaux. Mais ce paradis de Guadeloupe est en danger. Entre surfréquentation touristique, manque d’encadrement et montée des températures, le récif se meurt peu à plus chaque jour. Les guides s'adaptent pour désengorger les sites fragiles et préserver ce site exceptionnel.