Soudan : une démocratie impossible ?

information fournie par France 24 • 01/12/2021 à 14:08

Ce pays n'a été gouverné que par des militaires ou presque. Depuis son indépendance, le Soudan n'a presque jamais connu de pouvoir civil démocratique, ce à quoi aspirent de nombreux Soudanais. Ils manifestent depuis plusieurs semaines pour défendre l'héritage de la Révolution de 2019 ayant permis l'instauration d'un Conseil de souveraineté composé de civils et de militaires. La démocratie est-elle possible au Soudan ? Les réponses de nos reporters et notre grand témoin, Christophe Ayad.