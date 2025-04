information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 01/04/2025 à 14:05

Sophie Zurquiyah, directrice de Viridien (ex-CGG), fournisseur de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières, coté sur le SBF 120, était l'invitée de l'émission Ecorama du 1er avril 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le positionnement du groupe, le changement d'identité, le recentrage des activités, les effets du prix du baril de pétrole sur la performance et le cours de Bourse.