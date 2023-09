information fournie par France 24 • 08/09/2023 à 13:35

Joe Biden et les autres dirigeants du G20 sont attendus à New Delhi à partir de vendredi, leur hôte, le Premier ministre Narendra Modi, espérant faire valoir l'influence diplomatique croissante de l'Inde. Ces derniers mois, Narendra Modi a multiplié les visites d'Etat et son pays vit au rythme de cette présidence. Mais derrière la vitrine, 300 000 habitants des quartiers populaires ont été expulsés. Reportage