information fournie par France 24 • 01/12/2021 à 16:54

L'Ukraine a demandé mercredi à l'Alliance atlantique un "paquet de dissuasion" contre la Russie, soupçonnée par Kiev et les Occidentaux de préparer une possible invasion de l'Ukraine. Ils dénoncent depuis ces dernières semaines des mouvements de troupes russes "inhabituels" à la frontière avec le pays voisin, pour la seconde fois cette année, et ont mis en garde contre les "graves conséquences" qu'engendrerait une opération militaire hostile.