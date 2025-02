Sommet de l’IA : voici pourquoi la France est toujours dans la course !

information fournie par Ecorama • 10/02/2025 à 14:05

A l'occasion de l'ouverture du sommet international de l’IA à Paris ce lundi, Julien Kopp, associé technologie et transformation chez Deloitte France, nous a donné son point de vue sur les enjeux de l'intelligence artificielle en Europe et notre positionnement face aux Etats-Unis et à la Chine. Ecorama du 10 février 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com