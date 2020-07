Sommet de Bruxelles : "Le plan d'une ampleur inédite sur le plan européen est à peu près acté"

France 24 • 20/07/2020

"On savait dès le début que le compromis serait très difficiles, estime Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à l'Iris. Ces pays dits frugaux, en particulier, les Pays-Bas et l'Autriche, y sont fortement opposés. Mais il faut aussi voir la forte opposition au sein du parti conservateur d'Angela Merkel". Reste que si les subventions sont réduite de 500 milliards d'euros à 450 milliards d'euros, il s'agit d'un "plan d'une ampleur inédite sur le plan européen, surtout par une levée de dettes, est quand même à peu près acté. En tous cas, il faut voir que ce montant reste limité par rapport à l'ampleur de la crise économique en cours. Ce qui est capital, à ce stade, c'est le symbole politique qui est envoyé. Ce plan reflète une cohésion des gouvernements européens". Mais ce plan ne va pas changer la donne. Ce qui est important, c'est qui se joue au niveaux des Etats.