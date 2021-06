France 24 • 16/06/2021 à 23:23

Une reprise de dialogue après une longue période de tensions. Mercredi 16 juin, #VladimirPoutine et #JoeBiden se sont entretenus pendant plusieurs heures à #Genève. Washington et Moscou se sont entendus sur le retour de leurs ambassadeurs rappelés depuis plus de deux mois. Ils ont également décidé de reprendre leurs discussions sur l'armement nucléaire. En revanche, sur de nombreux autres sujets les positions étaient irréconciliables.