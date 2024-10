information fournie par France 24 • 17/10/2024 à 13:48

Il y a quelques années, il entamait sa métamorphose : de rappeur à acteur. En quelques films à peine, Fianso et ses rimes acérées est devenu Sofiane Zermani, comédien solaire et intense. Il revient sur son parcours, de la musique au cinéma, et sur ses dernières actualités : le film "Barbès, Little Algérie" dans lequel il tient le premier rôle, ainsi que "Tigres et Hyènes", un thriller signé Jérémy Guez pour Amazon Prime.