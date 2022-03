SMAIO s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama • 24/03/2022 à 17:12

Le nom SMAIO signifie Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics. La société est une medtech spécialisée dans la chirurgie du rachis qui s'introduit actuellement en Bourse sur Euronext Growth.

Son PDG, Philippe Roussouly, explique le positionnement précis de la société dans un secteur concurrentiel et ses ambitions. Sur les 9 millions que compte lever SMAIO, 6,8 millions sont déjà sécurisés : 4,5 millions de la part de NuVasive et 2 millions venus de NextStage AM.

La période de souscription est ouverte jusqu'au 31 mars pour un prix ferme de l'action à 5,54 euros.

Le démarrage de cotation se fait lui le 6 avril et je termine en précisant que la société est éligible au PEA / PEA PME à la réduction d'impôt sur le Revenu et que SMAIO a été reconnue entreprise innovante par Bpifrance.