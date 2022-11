information fournie par France 24 • 14/11/2022 à 12:43

Plus d'un an après l'intervention des forces de sécurité rwandaises au Mozambique, la situation sécuritaire reste fragile au Cabo Delgado. Les groupes jihadistes se sont repliés dans l'est et le sud de la province, et continuent de mener des attaques contre les populations. Reportage de Laurent Berstecher.