information fournie par France 24 • 22/10/2024 à 23:01

Depuis le 6 octobre, l’armée israélienne intensifie son offensive au nord de la bande de Gaza. Aucune aide humanitaire n’a pu rentrer depuis près d’un mois, y compris dans le camp de réfugiés de Jabalia. Les civils y ont reçu un ordre d’évacuation, et Tsahal affirme qu’il est possible de le faire “en toute sécurité via les chemins désignés”. Mais plusieurs témoignages affirment que leur départ a été forcé par les soldats, ou qu’ils ont été la cible de tirs.