France 24 • 16/04/2021 à 17:06

Les courses hippiques suscitent des vocations chez les jeunes Sénégalais. L'activité de jockey se développe de plus en plus, et pour les enfants défavorisés elle représente un moyen de sortir de la précarité. Reportage de nos confrères à France 2, Nicolas Bertrand et Fabien Fougère.