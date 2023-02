Séisme en Turquie et en Syrie : Quand émotion rime avec arnaques aux dons

information fournie par France 24 • 14/02/2023 à 23:00

Le procédé est bien rodé : créer des faux "live" sur TikTok avec des images d'immeubles dévastés et des messages du type "Aidons la Turquie et la Syrie" pour amasser des micro-dons, tweeter des photos poignantes avec des liens vers des portefeuilles numériques... Le séisme en Turquie et en Syrie n'échappe pas à la règle : des escrocs n'ont pas de scrupule à exploiter l'émotion que suscite une catastrophe naturelle pour arnaquer les internautes.