information fournie par France 24 • 11/09/2023 à 17:18

Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, poursuivent lundi une course contre la montre pour retrouver des survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abris dont les maisons ont été rasées, plus de 48 heures après le séisme qui a fait plus de 2.100 morts.