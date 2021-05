France 24 • 01/05/2021 à 13:34

Rendez-vous avec la plus grande star jamaïcaine de ces 20 dernières années, Sean Paul ! Cet artiste au double Grammy Awards a accordé à Légendes urbaines un entretien exclusif en visio à l'occasion de la sortie de son nouvel album, "Live N Livin". Dans cet album, on retrouve des stars du reggae dancehall telles que Buju Banton, Junior Gong, Busy Signal, Mavado et bien d'autres, tous unis pour célébrer la vie et l'unité dans la musique.