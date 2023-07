information fournie par Boursorama • 07/07/2023 à 14:05

Dans un contexte économique qui incite à la prudence, il est important d'envisager son patrimoine le plus tôt possible. Investir seulement avec quelques euros par mois est possible, à condition de sélectionner des placements adaptés. Comment initier cette stratégie ? Les conseils de Guillaume Berthiaux, responsable de Sofidy Gestion Privée.