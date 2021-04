France 24 • 16/04/2021 à 16:11

Rendez-vous avec SDM, l'un des rappeurs les plus prometteurs de sa génération. Signé sur le label de Booba, 92i, Sadam (alias SDM!) vient présenter son premier album, "Ocho," sur lequel on retrouve son producteur Booba et aussi PLK, Fally Ipupa et Bramsito.