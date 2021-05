Boursorama • 19/05/2021 à 08:34

Lors des roadshow, les questions des analystes et des gestionnaires de fonds, sont-elles de plus en plus précises en matière d'ESG ? En quoi une politique ESG est source de performance et de croissance chez Saint-Gobain ? Entretien avec Pierre-André de Chalendar, PDG de Saint-Gobain.

Découvrez le fonds OFI RS EQUITY CLIMATE CHANGE