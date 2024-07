Rwanda : des élections générales sans suspens et sans réelle opposition

information fournie par France 24 • 15/07/2024 à 13:52

Au Rwanda, la population vote ce lundi 15 juillet 2024 pour la présidentielle et les législatives. Le président Paul Kagamé, au pouvoir dans le pays depuis 24 ans, brigue un quatrième mandat de cinq ans, et il y a peu de suspens concernant les résultats qui seront connus le 20 juillet. Selon Clément di Roma à Kigali pour France 24, de nombreux observateurs internationaux et ONG ont souligné que, sans réelle opposition à Kagamé, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que les élections se déroulent démocratiquement.