France 24 • 31/07/2020 à 12:37

Rendez-vous avec la relève du rap français RK qui, a l'âge de 18 ans, est certainement le plus jeune rappeur à succès de France. Avec trois albums à son actif, il fut disque d'or à 16 ans et disque de platine à 17 ! Retour sur son parcours impressionnant et sur son nouvel album "Neverland". En spécial guest : Ahmed Sylla pour la question surprise !