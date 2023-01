Riad Sattouf : l'auteur de "L'Arabe du futur" remporte le Grand Prix d'Angoulême

information fournie par France 24 • 27/01/2023 à 18:17

La communauté des autrices et auteurs professionnels de bande dessinée a attribué cette année le Grand Prix du Festival International de la Bande Dessinée à Riad Sattouf ! Né en 1978, Riad Sattouf est auteur de bandes dessinées et réalisateur. Son enfance se déroule entre la Libye, la Syrie et la Bretagne. Lauréat de nombreux prix internationaux et traduit en vingt-trois langues, Riad Sattouf est l’un des rares auteurs à avoir remporté à deux reprises le Fauve d’or du meilleur album au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, en 2010 et en 2015. Sonia Patricelli revient avec lui en direct d'Angoulême sur ce nouveau prix, ainsi que sur l'ensemble de sa carrière.