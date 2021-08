information fournie par France 24 • 17/08/2021 à 11:11

Les vols militaires d'évacuation de diplomates et de civils hors d'Afghanistan ont repris mardi matin à Kaboul et la France a procédé dans la nuit à sa première évacuation via le pont aérien reliant la capitale afghane à la base française des Emirats arabes unis (EAU). Notre correspondante pour FRANCE 24 Sonia Ghezali est en direct de Kaboul. "Rejoindre l'aéroport militaire de Kaboul est un défi", raconte-t-elle.