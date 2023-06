Rencontre Macron / Meloni: "Des tensions, des silences et des accusations difficiles à effacer"

information fournie par France 24 • 20/06/2023 à 07:56

A la Une de la presse, ce mardi 20 juin, la rencontre, aujourd’hui, à l’Elysée, entre la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, et Emmanuel Macron, après des mois de tensions autour des questions migratoires. La décision, inédite, de la justice française, qui a condamné, pour la première fois, l’Etat à indemniser des victimes de la pollution de l’air. Des nouvelles d’Ukraine et de Russie. Et les vertus de l’ennui.