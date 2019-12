France 24 • 19/12/2019 à 17:23

Il est l'un des plus grands peintres contemporains, Pierre Alechinsky. Ses œuvres ont été exposées à l'occasion de nombreuses expositions, en France et dans le monde entier. Axelle Simon et Zohra Ben Miloud sont allées à sa rencontre lors d'une signature organisée dans sa galerie parisienne, la galerie Lelong & Co, à l'occasion de la parution de son livre "Ambidextre" publié chez Gallimard.