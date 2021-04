France 24 • 05/04/2021 à 12:45

Le chef du gouvernement français Jean Castex est attendu à Alger les 10 et 11 avril. Il sera accompagné d'une importante délégation comprenant huit ministres, dont ceux des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Économie, ainsi que des hommes d'affaires et des dirigeants d'entreprise. Quels sont les enjeux de cette visite ? Va-t-on vers une réelle réconciliation ?