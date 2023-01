Réforme des retraites : Une mobilisation "au delà de ce qu'on pensait" (CFDT)

information fournie par France 24 • 19/01/2023 à 18:22

Premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites. En parallèle aux mouvements de grèves, les syndicats et la gauche défilent dans plusieurs villes en France. Les manifestations ont été massives et les syndicats estiment avoir réussi leur pari. Dans Politique, Marc Perelman, en partenariat avec Slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani reçoit Carole Barjon de l'Obs et Bruno Jeudy, éditorialiste politique.