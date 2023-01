Réforme des retraites : et si on demandait un effort aux retraités aisés ?

information fournie par Ecorama • 17/01/2023 à 14:00

Dans le cadre de sa réforme des retraites, le gouvernement demande un effort aux salariés en travaillant plus longtemps. Pourquoi ne pas faire contribuer les retraités les plus aisés ? Les explications de Christophe Ramaux, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne et enseignant à l'Université Paris I. Ecorama du 17 janvier 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com