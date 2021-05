France 24 • 14/05/2021 à 16:30

Rendez-vous avec l'humoriste, comédien, auteur, compositeur, musicien et interprète Redouanne Harjane. Retour sur ses multiples facettes et activités, de ses one man shows à son "street stand up" jusqu'à ses projets musicaux. Dans cet épisode c'est le rappeur Demi-portion qui offre la vidéo mystère.