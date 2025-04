information fournie par France 24 • 16/04/2025 à 11:02

Emmanuel Macron a annoncé que la France pourrait reconnaître un Etat palestinien "en juin" à l'occasion d'une conférence qu'elle coprésidera avec l'Arabie saoudite aux Nations unies à New York et qui doit aussi conduire, selon lui, à la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays. Pour Agnès Levallois, vice-présidente de l'IReMMo, "il devient de plus en plus urgent de proposer une solution politique" en raison de "la situation humanitaire catastrophique".