Réchauffent climatique : Comment limiter ses effets en ville ?

information fournie par France 24 • 03/09/2021 à 16:31

L'été 2021 a été rythmé par des épisodes caniculaires en Californie, en Grèce, en Turquie ou encore en Algérie. Et le mois de juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Contraintes de trouver des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, les villes doivent innover et tester de nouvelles approches. La ville de Paris et sa banlieue sont ainsi devenues depuis plusieurs années un laboratoire d'expérimentations. Car Météo France prévoit dans la capitale française dix à soixante jours de fortes chaleurs supplémentaires d'ici la fin du siècle.