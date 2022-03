information fournie par France 24 • 16/03/2022 à 10:31

L'offensive diplomatique de la Turquie : Ankara ne veut plus être isolé et propose à présent ses services de médiateur dans la guerre en Ukraine. La semaine dernière, une réunion entre l'Ukraine et la Russie s'est tenue à Antalya et lundi, le chancelier allemand s'est rendu à Ankara pour sa première visite dans le pays depuis sa prise de fonction. On en parle avec notre correspondant en Turquie, Ludovic de Foucault.