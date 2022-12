information fournie par France 24 • 01/12/2022 à 09:08

Malgré l'accord de cessez-le-feu conclu à Luanda, le M23 se maintient dans les zones occupées du Nord Kivu. Comment contraindre la rébellion à un cessez-le-feu durable ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur la réunion de l'OTAN à Bucarest pour soutenir l'Ukraine pendant l'hiver.