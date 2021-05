France 24 • 04/05/2021 à 16:17

L'"état de siège" annoncé en République démocratique du Congo dans deux provinces de l'Est, pour lutter contre les massacres de civils par des groupes armés, suscite espoirs et inquiétudes dans un pays où une partie de l'armée régulière est accusée d'affairisme et de violations des droit humains.