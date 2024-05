information fournie par France 24 • 20/05/2024 à 11:14

L'armée de la République démocratique du Congo a annoncé dimanche 19 mai avoir déjoué à Kinshasa une "tentative de coup d'Etat" ayant impliqué "des étrangers et des Congolais". Cet incident soulève beaucoup de questions sur fond de tensions politiques et de conflit dans l'est. Les précisions d'Aurélie Bazzara-Kibangula, correspondante de France 24 en RD Congo.