information fournie par France 24 • 30/08/2024 à 11:23

En RD Congo, un hommage poignant marque le premier anniversaire du massacre lors d'une manifestation anti-Monusco. Le 30 août 2023, à Goma, plus de 50 membres d'une secte mystico-religieuse ont été tués par la garde républicaine. Un an plus tard, l'émotion reste vive et les plaies sont loin d'être cicatrisées.